Ex Ilva e la decisiva riunione no-stop Urso | Chiuderò incontro solo ad accordo raggiunto

L’ex Ilva di Taranto si trova sul filo del rasoio, tra speranze di salvataggio e il rischio di un collasso definitivo. Le giornate che si stanno svolgendo al Ministero delle Imprese e del Made sono decisive per il futuro di migliaia di lavoratori e per la sopravvivenza stessa di questa storica fabbrica. La tensione è alle stelle: solo un accordo potrà evitare il disastro. Riusciranno le parti in causa a trovare una soluzione condivisa?

Come evitare il collasso definitivo della tormentata acciaieria di Taranto? Giornate cruciali per quel che sarà il futuro dell’ex Ilva. Il tempo scorre, la fabbrica è ferma mentre aumenta il peso dell’incertezza del destino di migliaia di lavoratori. In vista della riunione a oltranza che andrà in scena al Ministero della Imprese e del Made . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ex Ilva e la decisiva riunione no-stop, Urso: “Chiuderò incontro solo ad accordo raggiunto”

