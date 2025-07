Scuola 72 mila assunzioni sul sostegno | domanda Indire entro l’8 luglio 2025

Se sei un insegnante in cerca di opportunità, questa è la grande occasione: circa 72 mila posti sul sostegno sono disponibili nella scuola italiana, provenienti da vari canali di specializzazione e candidature per il 2025. La domanda indiretta, entro l’8 luglio 2025, permette di accedere a una fascia importante di assunzioni per un settore cruciale dell’istruzione. Scopri come candidarti e prepararti per questa sfida fondamentale!

Tra le assunzioni nella scuola, si segnalano i circa 72 mila posti sul sostegno che derivano da diversi canali di specializzazione e di candidatura per la domanda del 2025. Infatti, in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico, al bacino degli aspiranti insegnanti di sostegno provenienti dai Tirocini formativi attivi (Tfa), giunti al X ciclo, si aggiunge quello dell'Indire, con numeri di specializzandi propri che potrebbero anche raddoppiare in caso di necessità. Il decreto legge al quale far riferimento per l'avvio e la conclusione dei corsi di specializzazione è il n. 71 del 2025. Il provvedimento prevede i crediti formativi da acquisire nel percorso di specializzazione a seconda dell'esperienza a scuola già accumulata.

