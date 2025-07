Roma meloniani in cerca di candidato disperatamente

Roma si accende con l’energia di Meloni e dei suoi sostenitori, tra piani di rilancio e ambizioni di grandezza. La festa di Fratelli d’Italia dello scorso fine settimana ha acceso i riflettori sulla capitale, tra promesse di fondi e strategia politica. Ma sotto i cori e le parole degli interventi, si cela una domanda: quale sarà il vero impatto di questa ondata di investimenti sulla città eterna?

Cercasi candidato disperatamente. Poteva essere questo il titolo della festa di Fratelli d’Italia andata in scena a Roma lo scorso fine settimana. Sì, perché tutti i panel e gli interventi dei ministri invitati e dei giornalisti d’area (Sechi, Capezzone, Cerno, Giorgino) avevano come filo conduttore i seguenti temi: il governo Meloni tra Pnrr e Giubileo sta elargendo un sacco di soldi alla Capitale e il merito se lo sta prendendo tutto Roberto Gualtieri. Nonostante tutti questi quattrini la città con Gualtieri è ridotta uno schifo; dobbiamo riprenderci il Campidoglio, assolutamente, con un candidato credibile. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Roma, meloniani in cerca di candidato disperatamente

