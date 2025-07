Londra ricorda le vittime a 20 anni dagli attacchi alla metropolitana

Londra si stringe nel ricordo di un tragico passato, commemorando le vittime degli attentati del 7 luglio a vent’anni di distanza. La cerimonia, svoltasi nella maestosa Cattedrale di St Paul, ha riunito leader, famiglie e sopravvissuti per onorare il coraggio e la memoria di chi non ce l’ha fatta. È un momento di riflessione e unità, che ci ricorda l’importanza di vigilare e coltivare la pace.

Londra, 7 lug. (askanews) - A Londra la cerimonia nella Cattedrale di St Paul per il 20esimo anniversario degli attentati del 7 luglio in cui persero la vita 52 persone. Alla commemorazione hanno preso parte tra gli altri il primo ministro britannico Keir Starmer, il sindaco di Londra Sadiq Khan, il Duca e la Duchessa di Edimburgo, il Principe Edoardo e la Principessa Sofia; presenti molte famiglie delle vittime e alcuni dei sopravvissuti. Durante la celebrazioni sono caduti dalla cupola e dalle balconate della cattedrale petali bianchi, mentre venivano letti i nomi delle vittime. Il 7 luglio 2005, una serie di esplosioni scosse il sistema dei trasporti londinese nell'ora di punta, mentre le persone si recavano a lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Londra ricorda le vittime a 20 anni dagli attacchi alla metropolitana

