Trump contro i Brics chi sono e perché sono nel mirino

In un quadro mondiale in rapido cambiamento, Donald Trump si scaglia contro i Brics, il consorzio formato da Brasile, Russia, India e Cina. Minacciando da un lato con dazi aggiuntivi del 10% su chi si schiera con le loro politiche, l'ex presidente mette in discussione gli equilibri globali. Ma chi sono realmente i Brics e perché sono nel mirino? Scopriamolo insieme, analizzando le ragioni che alimentano questa tensione internazionale.

(Adnkronos) ‚Äď Donald Trump contro i Brics e chi sta con loro. Il presidente degli Stati Uniti minaccia con un post su Truth "dazi aggiuntivi del 10%" contro "qualsiasi Paese che si allinei con le politiche anti-americane dei Brics". E, avverte, "non ci saranno eccezioni". ¬†A Brasile, Russia, India e Cina, i quattro Paesi membri . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: ‚ÄúNel mondo pi√Ļ amici che nemici‚ÄĚ. Medvedev: ‚ÄúGuerra nucleare mai cos√¨ vicina‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: sono - trump - brics - mirino

Donald Trump e Papa Leone XIV sono dalla stessa parte - Nel contesto attuale, il pontificato di Leone XIV è stato rapidamente strumentalizzato dalla sinistra in una lotta contro Trump.

Nel mirino di #Trump anche i #BRICS di cui fanno parte #Russia, #Cina e molti altri. #Dugin, il filosofo di #Putin : Trump imboccato il ‚Äúcammino sbagliato‚ÄĚ con possibili #Dazi del 10% ai Brics ‚Äú. Sta valutando Trump ( su #Iran e #Israele) e #Musk che potrebbe Vai su X

Jeffrey Sachs: ‚ÄúVincono il Deep State e la lobby sionista: si va al disastro regionale‚ÄĚ di Riccardo Antoniucci [...] Trump non ha ascoltato gli appelli alla de-escalation dei leader europei, anzi li ha totalmente esclusi dalla decisione di bombardare‚Ķ Dal suo punto Vai su Facebook

Trump contro i Brics, chi sono e perch√© sono nel mirino; Powell nel mirino di Trump, ma non si piega: ¬ęEcco perch√© la Fed non taglia i tassi, la direzione presa dagli Stati Uniti non √® sostenibile¬Ľ; Trump mette i Brics nel mirino.

Trump contro i Brics, chi sono e perché sono nel mirino - Il presidente degli Stati Uniti minaccia con un post su Truth "dazi aggiuntivi del 10%" contro "qualsiasi Paese che si allinei con le poli ... Lo riporta ilfattonisseno.it

Trump minaccia dazi contro i Brics riuniti in Brasile e loro alleati, Cina: "Inaccettabili" - Non ci sono vincitori nelle guerre commerciali o tariffarie e il protezionismo non porta da nessuna parte". Da msn.com