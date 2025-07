Rooney opinionista al posto di Lineker ma dietro la firma con la BBC c’è di più L’ex attaccante sbarca a Match of the Day con un contratto da 800.000 dollari Meglio in tv che in panchina…

Wayne Rooney, iconico ex attaccante di Manchester United e della nazionale inglese, si appresta a vivere una nuova avventura televisiva come opinionista al posto di Lineker su "Match of the Day". Con un contratto da 800.000 dollari, il suo talento si sposta dallo stadio allo studio, dimostrando che in TV c’è spazio per un successo ancora più brillante. Ma dietro questa scelta c’è molto di più: un capitolo inedito e ricco di sfide.

