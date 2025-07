Rick e Morty svelano l’origine dell’apparizione di James Gunn e Zack Snyder

Come Gunn e Snyder si inseriscono in un episodio così imprevedibile? La settima puntata di Rick and Morty stagione 8 non solo conquista per la sua ironia tagliente, ma anche per il modo in cui svela l’origine di queste apparizioni iconiche, trasformandosi in un omaggio satirico alle superstar del cinema. Un episodio che ribalta le aspettative e invita a riflettere sul potere delle star e delle produzioni hollywoodiane.

La settima puntata della stagione 8 di Rick and Morty ha attirato l’attenzione per la partecipazione speciale di due figure di spicco dell’universo cinematografico e televisivo: James Gunn e Zack Snyder. Entrambi sono apparsi come themselves in un episodio che si distingue per il suo tono meta e autoironico, coinvolgendo i personaggi principali in una satira rivolta alle grandi produzioni hollywoodiane e ai fan delle saghe lunghe. come Gunn e snyder sono stati coinvolti nel cameo di rick and morty. dietro le quinte del cameo. Secondo quanto dichiarato dal produttore esecutivo Scott Marden, l’intera operazione è nata da un approccio spontaneo e amichevole. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Rick e Morty svelano l’origine dell’apparizione di James Gunn e Zack Snyder

