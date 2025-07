Primo weekend di saldi a Milano | in corso Buenos Aires 85.500 visitatori il 21% sono stranieri

Il primo weekend di saldi estivi a Milano, lungo Corso Buenos Aires, ha registrato un flusso pedonale straordinario con quasi 85.500 visitatori, di cui il 21% stranieri. Un inizio promettente che conferma il ruolo di questa zona come cuore pulsante dello shopping cittadino. Con numeri così entusiasmanti, il successo della stagione sembra già scritto: i saldi sono pronti a conquistare anche le prossime settimane.

Milano: com’è stato il flusso pedonale nel primo weekend di saldi estivi in corso Buenos Aires? A rilevarlo è il Centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con Ascobaires. Nelle giornate di sabato 5 (avvio dei saldi) e domenica 6 luglio il flusso pedonale di visitatori lungo corso Buenos Aires è stato di quasi 85.500 persone. In questo weekend il 79% dei visitatori in corso Buenos Aires era italiano (il 61% da Milano e Città metropolitana). Per il 21% si trattava di persone provenienti dall’estero. Fra i visitatori stranieri, in particolare, l’11% proveniva dagli Stati Uniti, il 10,6% dalla Polonia, il 10% dal Regno Unito, l’8,1% dalla Francia e il 7,1% dalla Svizzera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it