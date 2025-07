Economia Peracchini | La Spezia cresce e trascina tutta la Liguria

La Spezia sta vivendo un momento di grande fermento economico, diventando il motore trainante della Liguria. Con numeri record in Pil, export e turismo, la città si distingue come una vera e propria locomotiva di crescita. Un successo che riflette il lavoro e la visione dell’amministrazione locale, pronti a scrivere il prossimo capitolo di sviluppo e innovazione. E il meglio deve ancora venire.

La Spezia, 7 luglio 2025 – “I numeri parlano chiaro: Pil, export, turismo, occupazione, confermano una straordinaria crescita della cittĂ e della provincia e il grande lavoro dell’amministrazione in questi anni”, comunicano dal Comune della Spezia. “La Spezia si conferma locomotiva economica della Liguria”. Le dichiarazioni dopo la presentazione dei dati oggi a Rapallo in occasione della nona edizione del Think Tank Liguria 2030 The European House – Ambrosetti (Teha Group), uno dei principali appuntamenti italiani di analisi economica e strategica, che ogni anno riunisce leader istituzionali, imprenditori e studiosi per discutere le prospettive del sistema Paese e dei suoi territori. 🔗 Leggi su Lanazione.it