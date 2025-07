Andrea Cavallari come ha fatto a fuggire? Il suo primo permesso la laurea e le parole del Garante | Si costituisca

Andrea Cavallari, condannato per la strage di Corinaldo, ha sorpreso tutti fuggendo con il suo primo permesso premio dopo aver conseguito la laurea all’Università di Bologna. Le parole del garante, che ha invitato alla sua costituzione, si intrecciano alle indagini in corso. Mentre si cerca di capire come sia riuscito a svicolare, l’attenzione rimane alta: cosa nasconde questa evasione inattesa?

Proseguono le indagini sulla fuga di Andrea Cavallari, il 26enne condannato per la strage di Corinaldo e che dopo la cerimonia di laurea all'università di Bologna, giovedì scorso,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Andrea Cavallari, come ha fatto a fuggire? Il suo primo permesso, la laurea e le parole del Garante: «Si costituisca»

In questa notizia si parla di: andrea - cavallari - laurea - fatto

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari esce dal carcere per discutere la tesi e sparisce con la fidanzata - Andrea Cavallari, coinvolto nella tragedia di Corinaldo che ha costato la vita a sei persone, aveva ottenuto un permesso per discutere la tesi di laurea.

#Cronaca Andrea Cavallari, 26 anni, scontava 11 anni e 10 mesi per la strage nella discoteca di Corinaldo nel 2018. Aveva ottenuto un permesso per laurearsi in legge. Ma non ha fatto rientro nel carcere di Bologna, si sarebbe allontanato con la fidanzata Vai su Facebook

Andrea Cavallari, oggi ventiseienne, è fuggito nel giorno di permesso ottenuto per il conseguimento della laurea. Per la giustizia era il capo della banda che aveva causato la morte di 6 persone durante il concerto di Sfera Ebbasta Vai su X

Strage di Corinaldo, condannato evade dopo la laurea a Bologna. Il garante dei detenuti: si consegni; Andrea Cavallari in fuga da 72 ore: così il componente della «banda dello spray» di Corinaldo ha approfittato del premio (senza scorta) per la laurea; Andrea Cavallari in fuga dal carcere dopo la laurea, il padre: «Invito Andrea a tornare in carcere. Torni sui suoi passi. Si faccia vivo con noi o con le autorità giudiziarie.

Condannato evaso, il patrigno di Andrea Cavallari: "Dopo quello che ha fatto, non ci si può fidare" - Il patrigno del condannato evaso dopo la discussione della tesi di laurea, critica la scelta di avergli concesso la possibilità di andare all'Università senza scorta della polizia ... Secondo msn.com

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari in fuga dal carcere: ecco come ha fatto - Andrea Cavallari è ancora in fuga: condannato per la strage di Corinaldo, il ragazzo è evaso dal carcere. Da newsmondo.it