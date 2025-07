Kiev 20.000 persone senza luce e gas a Sumy dopo raid

Dopo i recenti raid militari, la regione di Sumy si trova in ginocchio: circa 20.000 persone in 147 insediamenti sono senza luce e gas, colpite dagli attacchi di Mosca agli impianti energetici e del gas. Questa crisi mette ancora più in evidenza le conseguenze umanitarie di un conflitto che continua a colpire le vite civili nel cuore dell’Ucraina, sollevando interrogativi sulla stabilità e la tutela delle popolazioni coinvolte.

Mosca ha colpito gli impianti energetici e del gas nella regione di Sumy. Circa 20 mila persone in 147 insediamenti sono senza luce e gas. Lo afferma il capo dell'Amministrazione statale regionale di Sumy, Oleg Grigorov, come riporta Rbc Ukraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kiev, 20.000 persone senza luce e gas a Sumy dopo raid

