San Benedetto neonato si sente male in casa | crollano i parametri vitali parte l' allarme Portato d' urgenza con eliambulanza al Salesi

Un bambino di appena 18 mesi a San Benedetto vive un momento di grande paura: i parametri vitali crollano improvvisamente in casa e scatta l’allarme. Immediato l’intervento dell’eliambulanza, che lo ha trasportato d’urgenza al Salesi di Ancona. La comunità si stringe attorno alla famiglia, sperando in un esito positivo. Continuate a seguirci per aggiornamenti sulle sue condizioni e sui successivi sviluppi di questa drammatica vicenda.

