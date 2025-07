Evasione Cavallari sindacato polizia penitenziaria | dal 2023 casi aumentati del 700% | Il Garante | L' evaso si riconsegni dimostri che la riabilitazione è utile

Un aumento del 700% nelle evasioni dei cavallari sindacato polizia penitenziaria nel 2023 getta un’ombra sulla sicurezza e sull’efficacia delle misure di riabilitazione. Con circa 340 casi registrati nell’ultimo anno, tra cui un 26enne della temuta banda dello spray condannata per la strage di Corinaldo, il Garante invita gli evasi a consegnarsi, dimostrando che la riabilitazione è possibile e utile. La sfida tra giustizia e recidiva resta al centro del dibattito nazionale.

I numeri dei rappresentanti di categoria: "Ci sono state circa 340 evasioni nell'ultimo anno". Il 26enne apparteneva alla "banda dello spray" condannata per la strage di Corinaldo.

