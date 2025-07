Galatasaray offre 55 milioni per Osimhen ma il Napoli vuole i 75 della clausola

Il futuro di Victor Osimhen tiene col fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori: il Napoli chiede 75 milioni per lasciarlo andare, mentre Galatasaray si avvicina con un’offerta di 55 milioni. La posta in palio è alta, tra desideri di mercato e ambizioni sportive. Riuscirà il club turco a convincere il Napoli o l’attaccante rimarrà ancora a lungo in azzurro? La risposta può cambiare le sorti dei prossimi mesi di calcio internazionale.

Il futuro di Victor Osimhen resta uno dei temi più caldi del mercato estivo. L’attaccante nigeriano, al centro dell’interesse di diversi club tra Europa e Arabia Saudita, è al centro di una trattativa complessa che coinvolge valutazioni economiche importanti e la volontà del giocatore. Nelle ultime ore, Galatasaray e Al Hilal si sono mosse concretamente per provare a strapparlo al Napoli. Leggi anche: Osimhen sembra Nanni Moretti in ”Ecce Bombo”. Il treno perso restano i soldi del Psg Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno condiviso aggiornamenti concordanti sul futuro di Victor Osimhen, entrambi attraverso i loro canali ufficiali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Galatasaray offre 55 milioni per Osimhen, ma il Napoli vuole i 75 della clausola

