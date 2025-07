Nubifragio a Napoli caos fogne a Posillipo | tombini in tilt e strade allagate

Un nubifragio improvviso ha scatenato il caos a Napoli, trasformando le strade di Posillipo in un vero e proprio inferno acquatico. Tombini saltati, fiumi di acqua invadono le vie e i reflui finiscono in mare, sollevando preoccupazioni ambientali e di sicurezza. La situazione mette in luce le fragilità delle infrastrutture cittadine e la necessità di interventi urgenti per tutelare la città e il suo mare. La domanda è: quanto ancora possiamo aspettare?

Tempo di lettura: 2 minuti Nubifragio a Napoli, e Posillipo va in tilt a causa delle fogne. Numerosi tombini saltati per la pressione, allagamenti lungo via Posillipo, specie nel tratto tra piazza Donn’Anna e largo Sermoneta. E scarichi a mare. L’associazione Mare Libero, con un video sui social, parla di reflui riversati nelle acque marine. L’invito è a evitare di “immergerci” per “qualche giorno”. Secondo gli attivisti, la causa sarebbe l’attivazione del “ troppo pieno fognario”, a seguito “ delle precipitazioni odierne”. In sostanza gli impianti di sollevamento fognario sarebbero “ andati in sovraccarico”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nubifragio a Napoli, caos fogne a Posillipo: tombini in tilt e strade allagate

