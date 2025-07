I temporali spazzano via l' ondata di calore | basta notti tropicali nelle Marche ora si respira e resta il bel tempo Guarda le previsioni

Almeno per ora, le Marche possono tirare un sospiro di sollievo: i temporali di questa mattina hanno spazzato via l’ondata di calore e le notti tropicali che erano diventate una costante. Ora si respira e il cielo si apre a condizioni più fresche e piacevoli. Guardate le previsioni: il bel tempo torna protagonista, regalando un cambio di ritmo che tutti attendevano da settimane.

ANCONA - Finalmente un po' di sollievo, con i temporali di questa mattina che hanno spezzato la bolla di calore e afa in cui le Marche erano immerse da tre settimane. Le temperature si sono. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - I temporali spazzano via l'ondata di calore: basta notti tropicali, nelle Marche ora si respira (e resta il bel tempo). Guarda le previsioni

In questa notizia si parla di: temporali - calore - marche - spazzano

Picco ondata di calore oggi con 11 città da bollino rosso, poi “goccia fredda” con temporali: dove colpirà - Oggi assistiamo a un’ondata di calore senza precedenti, con 11 città sotto il bollino rosso, segnando il massimo della prima ondata dell’anno.

I temporali spazzano via l'ondata di calore: basta notti tropicali, nelle #marche ora si respira. Guar... Vai su X

I temporali spazzano via l'ondata di calore: basta notti tropicali, nelle Marche ora si respira (e resta il be; I temporali spazzano via l'ondata di calore: basta notti tropicali, nelle Marche ora si respira. Guarda le pre; Meteo: due perturbazioni spazzano via il caldo africano! Forti venti, clima fresco e temporali: ecco dove.

I temporali spazzano via l'ondata di calore: basta notti tropicali, nelle Marche ora si respira (e resta il bel tempo). Guarda le previsioni - Finalmente un po' di sollievo, con i temporali di questa mattina che hanno spezzato la bolla di calore e afa in cui le Marche erano immerse da tre settimane. Lo riporta msn.com

Temporali (ma di calore) all'interno delle Marche. Temperaturi bollenti (almeno) fino a sabato - ANCONA Temporali nell'entroterra, in particolare nelle province meridionali della regione, mentre la fascia costiera e medio- corriereadriatico.it scrive