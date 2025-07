Donatella Rettore su Giorgia | La più sopravvalutata un’imitazione

Donatella Rettore, icona di ironia e anticonformismo, festeggia 70 anni con il suo spirito pungente. Con un sorriso sa svelare verità scomode e distinguersi nel panorama musicale italiano. La sua voce, un mix di talento e provocazione, continua a far parlare, anche quando le sue parole sfiorano il veleno. E così, tra ricordi, sfide e una dose di cattiveria benevola, la Rettore rivela ciò che davvero conta: la sua autenticità.

Donatella Rettore compie 70 anni e non rinuncia al suo spirito caustico, che la definisce, dal momento che è l’icona controcorrente per eccellenza. In un’intervista mette subito in chiaro chi sia la più sopravvalutata: “Giorgia. Bravissima, ma è solo un’imitazione di Whitney Houston”, punzecchia. Parole che anticipano un racconto pieno di sfumature, fragilità, orgoglio e qualche velenosa verità: la Rettore che le lettrici di DiLei conoscono e amano. Donatella Rettore contro Giorgia, cosa ha detto. Donatella Rettore, nella sua intervista rilasciata al Corriere della Sera non risparmia la sua opinione su nessuno, nemmeno su Giorgia, quando le viene chiesto chi sia la più sopravvalutata. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Donatella Rettore su Giorgia: “La più sopravvalutata, un’imitazione”

Donatella Rettore: «Baudo mi censurò per le allusioni sessuali. La cantante più sopravvalutata? Giorgia: è una imitazione di Whitney Houston»

