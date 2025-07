Italia | ex senatore vede forte potenziale per rafforzare legami con Cina

L’ex senatore italiano Manuel Vescovi vede un grande potenziale nel rafforzare i legami tra Italia e Cina, aprendo nuove opportunità di crescita economica e scambio culturale. Questa collaborazione strategica potrebbe rappresentare un ponte verso un futuro ricco di prospettive e innovazioni per entrambe le nazioni. Per scoprire di più, vi invitiamo a visitare il video completo al seguente link.

