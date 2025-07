Fiorentina 20 milioni al Parma e anticipa tutti | il gioiello giocherà al Franchi

Un’estate infuocata per la Fiorentina, che non si ferma più: con un investimento di 20 milioni al Parma, i viola anticipano tutte le big e assicurano il talento del gioiello che già si prepara a sbarcare al Franchi. La squadra di Commisso continua a scrivere il proprio progetto di rilancio, puntando sempre più in alto. Il prossimo obiettivo? Restate sintonizzati, perché tutto potrebbe cambiare ancora.

La squadra viola non si ferma più: Commisso sborsa 20 milioni e preleva il gioiello dal Parma beffando tutte le big (Ansa Foto) – SerieAnews Che estate per i tifosi viola: il mercato è appena iniziato, ma a Firenze l’aria è già frizzante. Dopo l’arrivo di Edin Dzeko, che porta con sé esperienza e gol, la Fiorentina guarda ancora all’attacco. Il prossimo obiettivo? Sebastiano Esposito, un profilo giovane e di prospettiva, che piace per la sua capacità di attaccare la profondità e per la sua duttilità tattica. Tuttavia, non tutte le notizie sono rassicuranti: in casa viola si fa largo anche il timore di perdere Moise Kean, che ha una clausola rescissoria fissata a ben 52 milioni di euro. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Fiorentina, 20 milioni al Parma e anticipa tutti: il gioiello giocherà al Franchi

In questa notizia si parla di: milioni - parma - gioiello - fiorentina

Fiere di Parma, un 2024 da record: fatturato di oltre 47 milioni e investimenti di 50 milioni in 5 anni - Nel 2024, Fiere di Parma segna un anno da record con un fatturato di oltre 47 milioni di euro, un EBITDA di 12 milioni e un utile netto superiore a 7 milioni.

Napoli, tutto su Lookman: pronti 50 milioni di euro, però l’Atalanta chiede di più Aurelio De Laurentiis e il ds Giovanni Manna non si fermeranno a Kevin De Bruyne. In cima alla lista dei desideri per il ruolo di esterno alto del tridente c’è Ademola Lookma Vai su Facebook

Fiorentina, sì di Bernabé al trasferimento. Ma ora va convinto il Parma che chiede 20 milioni; Calciomercato Vlahovic e David, Juventus-Milan al bivio. Leoni, ora è asta per il gioiello del Parma - Rumor; Parma, respinto ennesimo assalto della Fiorentina per Bernabé. Le ultime su Sohm e Man.

Fiorentina, sì di Bernabé al trasferimento. Ma ora va convinto il Parma che chiede 20 milioni - La Fiorentina ha messo nel mirino il centrocampista spagnolo come primo obiettivo per questa sessione di mercato. Si legge su calciomercato.com

Fiorentina su Richard Ríos, il Palmeiras chiede 30 milioni - Il club brasiliano valuta offerte di almeno 30 mln. Secondo europacalcio.it