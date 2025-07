La Roma non molla Rios | il prezzo e la concorrenza | CMIT

La Roma non si arrende e resta decisa a portare Richard Rios in giallorosso, nonostante il prezzo e la concorrenza di club come l’Inter. Il talento colombiano del Palmeiras continua ad essere il profilo preferito da Gasperini, e i contatti si intensificano. In un mercato infuocato, i giallorossi dimostrano di credere fermamente nel loro obiettivo, convinti che la determinazione possa fare la differenza. La sfida per Rios è ancora aperta...

Il colombiano del Palmeiras è il profilo che piace di più a Gasperini. Sulle sue tracce anche l’Inter Non cambiano i sogni della Roma: anche in questi giorni di contatti e candidature di altri giocatori, i giallorossi hanno ribadito che il profilo che piace di più è quello di Richard Rios. Il prezzo e la concorrenza restano però ostacoli importanti. La Roma non molla Rios: il prezzo e la concorrenza (AnsaFoto) – Calciomercato.it Centrocampista completo, il 25enne colombiano viene valutato 30 milioni di euro dal Palmeiras, che ha già rifiutato 22 milioni dal Porto e 25 milioni dal West Ham. Il cartellino di Rios è al 70% del Palmeiras, il restante 30 è diviso tra Guaranì, Flamengo e agenti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - La Roma non molla Rios: il prezzo e la concorrenza | CM.IT

In questa notizia si parla di: roma - rios - prezzo - concorrenza

Richard Rios, tra talento e carattere: la Roma guarda al colombiano del Palmeiras - La Roma si proietta verso un futuro ricco di talento e personalità, puntando il dito su Richard Rios, il giovane centrocampista colombiano del Palmeiras.

LA ROMA NON MOLLA RIOS Non cambiano i sogni della #Roma: anche in questi giorni di contatti e candidature di altri giocatori, i giallorossi hanno ribadito che il profilo che piace di più è quello di Richard #Rios. Il prezzo e la concorrenza restano però o Vai su X

In Brasile sono convinti: la Roma è sul talento colombiano (che nella notte ha giocato contro Paredes) Richard Rios, ma la valutazione del Palmeiras è altissima. E soprattutto ci sono almeno altri 5-6 club interessati #ASRoma #ForzaRoma Vai su Facebook

Roma su Richard Rios: è lui il preferito di Gasp. Parti a lavoro, ma la trattativa non è semplice; La Roma segue Rios, ma il Palmeiras chiede 30 milioni. E la concorrenza è spietata; La Roma segue Rios, ma il Palmeiras chiede 30 milioni. E la concorrenza è spietata.

La Roma non molla Rios: il prezzo e la concorrenza | CM.IT - Rios alla Roma ecco le ultime informazioni raccolte da Calciomercato. Segnala calciomercato.it

La Roma vuole anticipare la concorrenza per Lucca: l'Udinese fissa il prezzo dell'attaccante - MSN - com, la Roma vorrebbe provare ad anticipare la concorrenza per il classe 2000, ma il club friulano chiede una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Si legge su msn.com