Cina | portavoce pronti a lavorare con UE in sforzi di governance climatica globale

La Cina si mostra pronta a collaborare con l'Unione Europea per affrontare le sfide del cambiamento climatico e promuovere una transizione verde globale. La portavoce Mao Ning ha sottolineato la volontà di rafforzare gli sforzi comuni, riconoscendo l’importanza di una governance climatica internazionale efficace. Questa apertura rappresenta un passo significativo verso una cooperazione più stretta in ambito ambientale, fondamentale per un futuro sostenibile condiviso.

La Cina e' desiderosa di lavorare con l'Unione Europea (UE) per rafforzare la cooperazione sulla mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico, e sulla transizione verde, per portare un contributo positivo alla governance climatica globale, ha dichiarato oggi la portavoce del ministero cinese degli Esteri. La portavoce Mao Ning ha formulato queste osservazioni durante un regolare briefing con la stampa, rispondendo alle proposte europee per una maggiore collaborazione Cina-UE sulla transizione energetica e sullo sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio, sollevate durante la visita del ministro cinese degli Esteri Wang Yi in Europa.

