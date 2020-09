Selvaggia Lucarelli smonta Gabriel Garko: svela il compenso stellare per l’outing al GF Vip 5 (Di martedì 29 settembre 2020) Selvaggia Lucarelli parla del coming out di Gabriel Garko Come tutti ben sanno venerdì sera Gabriel Garko è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 5. Avendo un confronto con Adua Del Vesco, l’attore torinese ha fatto finalmente outing. Ma l’ospitata del professionista piemontese nel reality show è solo l’anticipo di una unga e commovente intervista che vedremo sabato 3 ottobre 2020 a Verissimo. In quell’occasione l’uomo racconterà per quale ragione è rimasto in silenzio per tutti questi anni mascherando il suo orientamento sessuale. Nel frattempo sul web si sono sollevate delle polemiche perché Garko avrebbe intascato un compenso stellare per entrambe le ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 29 settembre 2020)parla del coming out diCome tutti ben sanno venerdì seraè entrato nella casa del Grande Fratello Vip 5. Avendo un confronto con Adua Del Vesco, l’attore torinese ha fatto finalmente outing. Ma l’ospitata del professionista piemontese nel reality show è solo l’anticipo di una unga e commovente intervista che vedremo sabato 3 ottobre 2020 a Verissimo. In quell’occasione l’uomo racconterà per quale ragione è rimasto in silenzio per tutti questi anni mascherando il suo orientamento sessuale. Nel frattempo sul web si sono sollevate delle polemiche perchéavrebbe intascato unper entrambe le ...

stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - giancarlobak : RT @AzzurraBarbuto: Sabato sul Fatto Lucarelli ha battuto il suo record offendendo tre donne in appena 10 misere righe. “Inesperte, arcigne… - Gianluc68325330 : RT @AzzurraBarbuto: Sabato sul Fatto Lucarelli ha battuto il suo record offendendo tre donne in appena 10 misere righe. “Inesperte, arcigne… - DANI56 : RT @AzzurraBarbuto: Sabato sul Fatto Lucarelli ha battuto il suo record offendendo tre donne in appena 10 misere righe. “Inesperte, arcigne… - fabr_izio : RT @stanzaselvaggia: Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma con… -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli Selvaggia Lucarelli contro Aldo Grasso: "Un miserabile". Tutta colpa di un commento in cui cita Marco Travaglio Liberoquotidiano.it Selvaggia Lucarelli critica Gabriel Garko: «60 mila euro per fare coming out»

Sabato 3 ottobre Gabriel Garko sarà ospite a Verissimo. Da Silvia Toffanin, l’attore proseguirà il suo racconto iniziato al GF Vip. Garko, dopo anni di silenzio, ha deciso di ...

Dieci domande a Jasmine Cristallo, la sardina che minaccia di querelare TPI

“Insegnante di frisbee” e “occhi stanchi” l’imbarazzante agiografia di Mattia Santori sulla pagina delle Sardine (di Selvaggia Lucarelli) /3. “Noi, usciti dalla Sardine perché nel movimento mancano ...

Sabato 3 ottobre Gabriel Garko sarà ospite a Verissimo. Da Silvia Toffanin, l’attore proseguirà il suo racconto iniziato al GF Vip. Garko, dopo anni di silenzio, ha deciso di ...“Insegnante di frisbee” e “occhi stanchi” l’imbarazzante agiografia di Mattia Santori sulla pagina delle Sardine (di Selvaggia Lucarelli) /3. “Noi, usciti dalla Sardine perché nel movimento mancano ...