Selvaggia Lucarelli contro Gabriel Garko per il coming out: “Sta sbagliando tutto” (Di martedì 29 settembre 2020) Da un lato, Gabriel Garko, l’attore che dopo una settimana di silenzi sulla questione dell’Aresgate, entra nella casa del Grande Fratello Vip e confessa la sua omosessualità con una lettera. Dall’altro, Selvaggia Lucarelli, la giornalista che in queste settimane è soprattutto impegnata a scontrarsi con Alessandra Mussolini in qualità di giurata di Ballando con le Stelle. Proprio la Lucarelli, però, ha duramente contestato il coming out di Garko. Gark rivela il “segreto di Pulcinella” al GF Vip Lo ha chiamato proprio così, il suo “segreto di Pulcinella“: così Gabriel Garko ha annunciato la propria omosessualità in diretta nella Casa del ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 29 settembre 2020) Da un lato,, l’attore che dopo una settimana di silenzi sulla questione dell’Aresgate, entra nella casa del Grande Fratello Vip e confessa la sua omosessualità con una lettera. Dall’altro,, la giornalista che in queste settimane è soprattutto impegnata a scontrarsi con Alessandra Mussolini in qualità di giurata di Ballando con le Stelle. Proprio la, però, ha duramente contestato ilout di. Gark rivela il “segreto di Pulcinella” al GF Vip Lo ha chiamato proprio così, il suo “segreto di Pulcinella“: cosìha annunciato la propria omosessualità in diretta nella Casa del ...

SirDistruggere : Le minacce di Flavio Briatore a suo figlio Falco quando va male a scuola (dall’intervista rilasciata oggi a Selvagg… - stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - AlexTheMod : RT @SirDistruggere: Le minacce di Flavio Briatore a suo figlio Falco quando va male a scuola (dall’intervista rilasciata oggi a Selvaggia L… - infoitcultura : Selvaggia Lucarelli critica Gabriel Garko: «60 mila euro per fare coming out» - monikindaaaa : RT @AzzurraBarbuto: Sabato sul Fatto Lucarelli ha battuto il suo record offendendo tre donne in appena 10 misere righe. “Inesperte, arcigne… -