Presidente Svizzera da Conte: accordo su frontalieri entro 2020 (Di martedì 29 settembre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 29 settembre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha incontrato la Presidente della Confederazione #Svizzera Simonetta Sommaruga - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT riceve a Palazzo Chigi la Presidente della Confederazione svizzera @s_sommaruga ?? Di… - FBiasin : 'Processo #Fifa in #Svizzera: chiesti 28 mesi di carcere per il presidente del #Psg Al-Khelaifi per corruzione rela… - mariodalnegro : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella ha incontrato la Presidente della Confederazione #Svizzera Simonetta Sommaruga - ambasciatasvizz : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella ha incontrato la Presidente della Confederazione #Svizzera Simonetta Sommaruga -

Ultime Notizie dalla rete : Presidente Svizzera Conte incontra la Presidente della Confederazione svizzera Governo Confartigianato: le collezioni 100% Made in Italy al White Show di Milano

2' di lettura 29/09/2020 - Bilancio positivo per White Show Milano che dal 24 al 27 settembre nelle location Superstudio Più e Tortona 27 ha animato la settimana della moda milanese. “Era difficile pe ...

Thomas Klühr lascia la carica di CEO di SWISS alla fine del 2020

Thomas Klühr, che è CEO di Swiss International Air Lines (SWISS) dal 2016, ha chiesto allo SWISS Board of Directors di liberarlo dalle sue funzioni alla fine del 2020. Il Board ha accolto la sua richi ...

2' di lettura 29/09/2020 - Bilancio positivo per White Show Milano che dal 24 al 27 settembre nelle location Superstudio Più e Tortona 27 ha animato la settimana della moda milanese. “Era difficile pe ...Thomas Klühr, che è CEO di Swiss International Air Lines (SWISS) dal 2016, ha chiesto allo SWISS Board of Directors di liberarlo dalle sue funzioni alla fine del 2020. Il Board ha accolto la sua richi ...