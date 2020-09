“Per me è finita. Chiusa”. UeD, Gemma Galgani alza la voce e travolge Nicola Vivarelli. Ma in studio è caos (Di martedì 29 settembre 2020) Non c’è pace per Gemma Galgani. La dama torinese sempre più protagonista di Uomini e Donne. Nel bene e nel male. Presa di mira da Tina Cipollari per il lifting con il quale si è presentata in studio (e anche da Gianni Sperti mai troppo tenera con lei) Gemma Galgani aveva inziato la sua conoscenza con Paolo, il nuovo corteggiatore giunto nel programma per conoscerla. Una decisione presa dopo aver rotto con Nicola Vivarelli Sembrava che la conoscenza tra i due stesse proseguendo nel migliore dei modi, eppure Gemma aveva poi notato alcuni dettagli che non le sono affatto piaciuti. Ma a tenere banco è sempre la sua storia con Nicola Vivarelli con Gianni Sperti esprime il suo dubbio nei ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 settembre 2020) Non c’è pace per. La dama torinese sempre più protagonista di Uomini e Donne. Nel bene e nel male. Presa di mira da Tina Cipollari per il lifting con il quale si è presentata in(e anche da Gianni Sperti mai troppo tenera con lei)aveva inziato la sua conoscenza con Paolo, il nuovo corteggiatore giunto nel programma per conoscerla. Una decisione presa dopo aver rotto conSembrava che la conoscenza tra i due stesse proseguendo nel migliore dei modi, eppureaveva poi notato alcuni dettagli che non le sono affatto piaciuti. Ma a tenere banco è sempre la sua storia concon Gianni Sperti esprime il suo dubbio nei ...

