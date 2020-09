Pelonzi | apertura Maximo va bloccata | viola la legge

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 settembre 2020) Roma – “Abbiamo letto che il nuovo centro commercialedovrebbe aprire il 28 ottobre. Questa notizia ha fatto insorgere i comitati di quartiere e tutti i consiglieri municipali al di la’ dei partiti e noi, come consiglieri comunali, abbiamo subito chiesto ed ottenuto una commissione Trasparenza dalla quale e’ emerso che, per quanto riguarda il dipartimento Urbanistica, non ha l’agibilita’ per aprire perche’ la convenzione firmata dai proponenti, ovvero prima Parnasi e ora Unicredit, che ha ereditato dal fallimento la societa’, si erano impegnati con il Comune a realizzare prima le opere pubbliche, ovvero una pedana per unire la zona dei ponti del Laurentino con il centro commerciale, una piazza e una edificio pubblico destinato a diventare il palazzo del Municipio.” “Tutte queste ...