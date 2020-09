Omicidio De Santis-Manta, nei biglietti il piano del presunto assassino: voleva torturarli, ucciderli e lasciare una scritta sul muro (Di martedì 29 settembre 2020) Non solo la mappa del quartiere per evitare di farsi riprendere dalle telecamere, ma anche un programma dettagliato di torture, con il tempo preciso da rispettare per ognuna: il piano criminale era stato messo nero su bianco da Antonio De Marco, il presunto killer della coppia formata da Eleonora Manta, 30 anni, e dall’arbitro Daniele De Santis, 33, uccisi lunedì 21 settembre nel loro appartamento a Lecce con 60 coltellate. De Marco è stato fermato una settimana dopo l’assassinio dai carabinieri. Originario di Casarano, in provincia di Lecce, ha 21 anni, studia Scienze infermieristiche e fa tirocinio all’ospedale Vito Fazzi. “Ha frequentato le lezioni normalmente – raccontano al Messaggero alcuni compagni di corso di De Marco – Ci lascia sconvolti la normalità con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Non solo la mappa del quartiere per evitare di farsi riprendere dalle telecamere, ma anche un programma dettagliato di torture, con il tempo preciso da rispettare per ognuna: ilcriminale era stato messo nero su bianco da Antonio De Marco, ilkiller della coppia formata da Eleonora, 30 anni, e dall’arbitro Daniele De, 33, uccisi lunedì 21 settembre nel loro appartamento a Lecce con 60 coltellate. De Marco è stato fermato una settimana dopo l’assassinio dai carabinieri. Originario di Casarano, in provincia di Lecce, ha 21 anni, studia Scienze infermieristiche e fa tirocinio all’ospedale Vito Fazzi. “Ha frequentato le lezioni normalmente – raccontano al Messaggero alcuni compagni di corso di De Marco – Ci lascia sconvolti la normalità con ...

