Kate Middleton diventa presidente degli Scout: la duchessa festeggia con i marshmallows (Di martedì 29 settembre 2020) Kate Middleton è a suo agio in ogni circostanza, ma quando è all’aperto – nei panni di una guida Scout – non nasconde una felicità diversa negli occhi. Le sue attitudini le sono valse una nomina a presidente dell’organizzazione Scout britannica e nelle ultime foto pubblicate dagli account social ufficiali festeggia con una gita all’aria aperta arrostendo i marshmallows attorno a un falò. La duchessa di Chambridge si è unita a una comitiva Scout londinese questa mattina per ringraziare i volontari che hanno contribuito a sostenere migliaia di famiglie durante il lockdown imposto dalla pandemia da coronavirus. Durante la sua visita a Northolt, a nord-ovest di Londra, ha ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 29 settembre 2020)è a suo agio in ogni circostanza, ma quando è all’aperto – nei panni di una guida– non nasconde una felicità diversa negli occhi. Le sue attitudini le sono valse una nomina adell’organizzazionebritannica e nelle ultime foto pubblicate dagli account social ufficialicon una gita all’aria aperta arrostendo iattorno a un falò. Ladi Chambridge si è unita a una comitivalondinese questa mattina per ringraziare i volontari che hanno contribuito a sostenere migliaia di famiglie durante il lockdown imposto dalla pandemia da coronavirus. Durante la sua visita a Northolt, a nord-ovest di Londra, ha ...

