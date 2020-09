Juventus, servono tre addii per comprare: ecco chi è in partenza (Di martedì 29 settembre 2020) La Juventus prova a chiudere il proprio calciomercato aumentando ancora il potenziale offensivo della squadra: servono un vice-Morata, una punta centrale che possa alternarsi con lo spagnolo, e possibilmente un esterno offensivo più affidabile di Bernardeschi e Douglas Costa. Gli obiettivi non sono un mistero: per il secondo il principale è Federico Chiesa, mentre per la punta per completare lo schieramento il nome in pole position è ancora quello di Moise Kean. Juventus, servono tre addii per comprare: ecco chi è in partenza Prima di muovere pedine e trattative per questi due acquisti, però, la Juventus ha ancora necessità di vendere diversi giocatori. Il giocatore che è maggiormente ... Leggi su giornal (Di martedì 29 settembre 2020) Laprova a chiudere il proprio calciomercato aumentando ancora il potenziale offensivo della squadra:un vice-Morata, una punta centrale che possa alternarsi con lo spagnolo, e possibilmente un esterno offensivo più affidabile di Bernardeschi e Douglas Costa. Gli obiettivi non sono un mistero: per il secondo il principale è Federico Chiesa, mentre per la punta per completare lo schieramento il nome in pole position è ancora quello di Moise Kean.treperchi è inPrima di muovere pedine e trattative per questi due acquisti, però, laha ancora necessità di vendere diversi giocatori. Il giocatore che è maggiormente ...

RealBergomi : Sono assolutamente contrario ai 5 cambi, perché aumentano il gap fra piccole e grandi squadre. Tuttavia se il 4° e… - infoitsport : Calciomercato Juventus, servono rinforzi: scelta fatta, ecco chi può arrivare - SimoneAvsim : Il piano tattico di #Pirlo per #RomaJuve era diverso da quello che abbiamo visto in campo. LA CONFERENZA STAMPA PO… - aldoceccarelli : RT @SimoneAvsim: #Pirlo post #RomaJuve si è mostrato molto sereno per quello che ha visto in campo. Ha riconosciuto gli errori, ma ha dimos… - SimoneAvsim : #Pirlo post #RomaJuve si è mostrato molto sereno per quello che ha visto in campo. Ha riconosciuto gli errori, ma h… -