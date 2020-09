Inghilterra, pappagalli imprecano davanti al pubblico: lo zoo è costretto ad allontanarli (Di martedì 29 settembre 2020) I pappagalli sono famosi per la loro loquacità ma questa volta cinque esemplari ospitati nel parco di Lincolnshire, nell'Inghilterra centro-orientale, hanno esagerato: per una curiosa coincidenza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 29 settembre 2020) Isono famosi per la loro loquacità ma questa volta cinque esemplari ospitati nel parco di Lincolnshire, nell'centro-orientale, hanno esagerato: per una curiosa coincidenza ...

