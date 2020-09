I membri dei BTS diventano milionari (Di martedì 29 settembre 2020) Costretti dai figli adoranti, oppure incuriositi dall'ipotesi che i fan dei BTS forse hanno mandato in fumo un comizio di Donald Trump, anche gli adulti hanno ormai scoperto l'esistenza della boy band ... Leggi su quotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Costretti dai figli adoranti, oppure incuriositi dall'ipotesi che i fan dei BTS forse hanno mandato in fumo un comizio di Donald Trump, anche gli adulti hanno ormai scoperto l'esistenza della boy band ...

Ennesimo traguardo per la pop band sudcoreana, una delle formazioni più famose al mondo: l'imminente quotazione in borsa promette soldi a palate ...

