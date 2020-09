"Ho le prove". Corna, bomba dalla D'Urso su Elisabetta Gregoraci: la verità sulla rottura con Briatore (Di martedì 29 settembre 2020) Le parole di Elisabetta Gregoraci su Flavio Briatore, pronunciate al Grande Fratello Vip, continuano a far discutere. Nel corso della diretta del reality di Alfonso Signorini su Canale 5, la Gregoraci ha affermato: "Dovevo mantenere un ruolo preciso accanto a lui, ho rinunciato a tante cose televisive, ho cambiato vita e mi sono sacrificata per stargli accanto. Manco gli aperitivi facevo, il primo con un amica lo ho fatto a 38 anni". Insomma, si sentiva un poco oppressa e questa sarebbe stata la ragione della rottura con mister Billionaire. Ma a Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso, nella puntata di martedì 29 settembre, è stata sganciata una vera e propria bomba. A parlare è stato il paparazzo Marcello Sorge, il quale ha detto: "Ho dei documenti su un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Le parole disu Flavio, pronunciate al Grande Fratello Vip, continuano a far discutere. Nel corso della diretta del reality di Alfonso Signorini su Canale 5, laha affermato: "Dovevo mantenere un ruolo preciso accanto a lui, ho rinunciato a tante cose televisive, ho cambiato vita e mi sono sacrificata per stargli accanto. Manco gli aperitivi facevo, il primo con un amica lo ho fatto a 38 anni". Insomma, si sentiva un poco oppressa e questa sarebbe stata la ragione dellacon mister Billionaire. Ma a Pomeriggio 5 di Barbara D', nella puntata di martedì 29 settembre, è stata sganciata una vera e propria. A parlare è stato il paparazzo Marcello Sorge, il quale ha detto: "Ho dei documenti su un ...

VladDiValacchia : Allora io ci ho scherzato sulle corna solo per dare un tocco di trash ma effettivamente non me ne frega nulla, però… - REDSPOETRY : ma se metti le corna e ci sono prove schiaccianti che cazzo neghi ancora rompendo pure il cazzo se uno va avanti e… - LemmeVincenzo : @fattoquotidiano @soniabetz1 Questi sono davvero Fessi, se non ti crede ora quando gli dirai che non gli hai fatto… -