Disconnessi On The Road: tappa in Campania (Di martedì 29 settembre 2020) Lo show ha per protagonisti Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi Mercoledì 30 settembre in seconda serata su Italia 1 nuovo appuntamento con Disconnessi On The Road, il viaggio di Corona in Italia alla scoperta degli angoli di paradiso a pochi passi da casa in cui ritrovare quotidianamente un momento di relax capace di riconciliarci con tutto. In questa seconda puntata di Disconnessi On The Road, Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi si ritroveranno insieme a Napoli, città da cui partirà il loro nuovo tour a bordo di un pulmino vintage. Le tappe del loro viaggio sono, come sempre, ricche di fascino. Tra queste c'è Capaccio Paestum, cittadina che ospita un'affascinante area ...

Ultime Notizie dalla rete : Disconnessi The Disconnessi On The Road: arriva in Campania il viaggio di Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi Bellacanzone Festival "Uno sguardo raro": vince Hand in the cap

