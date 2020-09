Coppia uccisa a Lecce, l’assassino confessa: “Erano troppo felici” (Di martedì 29 settembre 2020) Coppia uccisa a Lecce, l’assassino confessa: “Erano troppo felici”. L’arbitro De Santis e la compagna sono state vittime di una violenta aggressione lo scorso 21 settembre E’ stato finalmente arrestato nella serata di ieri il responsabile della morte dell’arbitro Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta, uccisi barbaramente a Lecce lo scorso 21 settembre. … L'articolo Coppia uccisa a Lecce, l’assassino confessa: “Erano troppo felici” proviene da . Leggi su inews24 (Di martedì 29 settembre 2020), l’assassino: “Eranofelici”. L’arbitro De Santis e la compagna sono state vittime di una violenta aggressione lo scorso 21 settembre E’ stato finalmente arrestato nella serata di ieri il responsabile della morte dell’arbitro Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta, uccisi barbaramente alo scorso 21 settembre. … L'articolo, l’assassino: “Eranofelici” proviene da .

TerlizziGerardo : RT @tg2rai: La coppia uccisa a #Lecce, confessa dopo l'arresto un ventunenne ex coinquilino mandato via da poco. Inseguiti e massacrati a c… - amperrino : Omicidio Lecce, 21enne: 'Ho sbagliatoLoro troppo felici, ho fatto una cavolata' - Massimilianosg3 : RT @tg2rai: La coppia uccisa a #Lecce, confessa dopo l'arresto un ventunenne ex coinquilino mandato via da poco. Inseguiti e massacrati a c… - tg2rai : La coppia uccisa a #Lecce, confessa dopo l'arresto un ventunenne ex coinquilino mandato via da poco. Inseguiti e ma… - Italia_Notizie : 'Fasce, soda e acqua bollente'. Il piano choc del killer per uccidere -