Armenia-Azerbaigian: Baku, intensi combattimenti (Di martedì 29 settembre 2020) ANSA, - MOSCA, 29 SET - L'Azerbaigian riferisce che tra ieri notte e stamattina "intensi combattimenti" tra le forze azere e i separatisti armeni del Nagorno-Karabakh "sono proseguiti lungo l'intero ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 29 settembre 2020) ANSA, - MOSCA, 29 SET - L'riferisce che tra ieri notte e stamattina "" tra le forze azere e i separatisti armeni del Nagorno-Karabakh "sono proseguiti lungo l'intero ...

