37 allenatori di CSGO sono stati bannati dopo l’indagine di ESIC (Di martedì 29 settembre 2020) La Esports Integrity Commission (ESIC), meglio nota con il suo acronimo, ha inflitto sanzioni a 37 allenatori implicati nello scandalo dell’uso di alcuni bug durante partite ufficiali. L’indagine vera e propria che ha portato a questa decisione è scattata in seguito al ban ad opera ESL nei confronti di tre allenatori dopo le indagini condotte da Michal Slowinski. Ma quale è il bug che ha portato a questi illeciti? Si tratta della possibilità data ad un giocatore spettatore, in questo caso proprio l’allenatore, di avere una visione a 180 gradi da un punto specifico sulla mappa guadagnando così un vantaggio illecito. L’indagine di ESIC è partita il 4 settembre ed oggi, 29 settembre, ha reso noto i nomi di coloro che hanno utilizzato questo ... Leggi su esports247 (Di martedì 29 settembre 2020) La Esports Integrity Commission (), meglio nota con il suo acronimo, ha inflitto sanzioni a 37implicati nello scandalo dell’uso di alcuni bug durante partite ufficiali. L’indagine vera e propria che ha portato a questa decisione è scattata in seguito al ban ad opera ESL nei confronti di trele indagini condotte da Michal Slowinski. Ma quale è il bug che ha portato a questi illeciti? Si tratta della possibilità data ad un giocatore spettatore, in questo caso proprio l’allenatore, di avere una visione a 180 gradi da un punto specifico sulla mappa guadagnando così un vantaggio illecito. L’indagine diè partita il 4 settembre ed oggi, 29 settembre, ha reso noto i nomi di coloro che hanno utilizzato questo ...

esports247_it : 37 allenatori di CSGO sono stati bannati dopo l'indagine di ESIC - Foxsaw22AveAle : RT @italia_esports: RT @plutarko: Nessuna pace per CS:GO dopo la scoperta del glitch: ESIC banna altri 37 allenatori Numeri impressionanti… - italia_esports : RT @plutarko: Nessuna pace per CS:GO dopo la scoperta del glitch: ESIC banna altri 37 allenatori Numeri impressiona… - csgo_botword : RT @plutarko: Nessuna pace per CS:GO dopo la scoperta del glitch: ESIC banna altri 37 allenatori Numeri impressionanti #esports #esport #cs… - plutarko : Nessuna pace per CS:GO dopo la scoperta del glitch: ESIC banna altri 37 allenatori Numeri impressionanti #esports… -