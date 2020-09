Totti in ospedale dalla calciatrice della Lazio uscita dal coma (Di lunedì 28 settembre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 28 settembre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Corriere : Francesco Totti visita in ospedale Ilenia Matilli, la calciatrice della Lazio uscita dal coma - calvi1956 : RT @RepubblicaTv: Totti va in ospedale a trovare Ilenia, la calciatrice della Lazio uscita dal coma: ecco il suo videomessaggio: 'Migliora… - MaricaGusmitta : #Totti in ospedale da #Ilenia , la ragazza che si è svegliata dal coma dopo il suo messaggio - repubblica : RT @RepubblicaTv: Totti va in ospedale a trovare Ilenia, la calciatrice della Lazio uscita dal coma: ecco il suo videomessaggio: 'Migliora… - Affaritaliani : Totti in ospedale dalla calciatrice della Lazio uscita dal coma -