Team Marathon annuncia la T-FAST Virtual Experience

UPetrolifera : #NewsAssociate Per l’edizione 2020 @shell_ecomar, ha trasferito il proprio campo di gara dal circuito di Londra a u… -

Ultime Notizie dalla rete : Team Marathon

Tuttosport

Pioggia e freddo non hanno impensierito i circa ottanta atleti al via della seconda prova del Trittico d’Oro Tommasini. Era troppa la voglia di tornare a gareggiare tra i ciclisti toscani, che nessuno ...Sono stati davvero tanti i campioni al via per la seconda edizione della Marathon dell’Altopiano. Una giornata meteorologicamente severa e problemi meccanici hanno fatto grande selezione, alla fine ha ...