Spid e Pec obbligatoria per accesso Inps: le novità dal 1° ottobre (Di lunedì 28 settembre 2020) Sarà necessario lo Spid per accedere a Inps, alle aziende occorrerà la Pec. Così cambiano le regole di accesso, ecco tutte le novità a partire dal 1° ottobre Spid per accedere a Inps, Pec per le aziende, sono le novità più importanti che riguarderanno l’Istituto di Previdenza Sociale a partire dal 1° ottobre. Si tratta di cambiamenti importanti che interesseranno tutti i fruitori di servizi Inps. Da ottobre infatti per effettuare le procedure di accesso cambiano le regole. Sarà richiesto lo Spid per accedere ai servizi Inps, mentre sarà obbligatoria la Pec per le aziende. Si attente inoltre ... Leggi su zon (Di lunedì 28 settembre 2020) Sarà necessario loper accedere a, alle aziende occorrerà la Pec. Così cambiano le regole di, ecco tutte le novità a partire dal 1°per accedere a, Pec per le aziende, sono le novità più importanti che riguarderanno l’Istituto di Previdenza Sociale a partire dal 1°. Si tratta di cambiamenti importanti che interesseranno tutti i fruitori di servizi. Dainfatti per effettuare le procedure dicambiano le regole. Sarà richiesto loper accedere ai servizi, mentre saràla Pec per le aziende. Si attente inoltre ...

Eleonora_Buffon : RT @GiovannaDiTroia: #Spid per accedere a Inps, #Pec per le aziende, aumenti babysitter: che cosa cambia dal #1ottobre @sole24ore https://t… - FlipRuth : RT @GiovannaDiTroia: #Spid per accedere a Inps, #Pec per le aziende, aumenti babysitter: che cosa cambia dal #1ottobre @sole24ore https://t… - Daniele_Manca : Le novità del 1° ottobre: Spid per entrare nel sito del l’Inps, Pec per le aziende e aumenti per babysitter e badan… - zazoomblog : Spid per accedere a Inps Pec per le aziende aumenti babysitter: che cosa cambia dal 1° ottobre - #accedere #aziende… - APassacanti : RT @GiovannaDiTroia: #Spid per accedere a Inps, #Pec per le aziende, aumenti babysitter: che cosa cambia dal #1ottobre @sole24ore https://t… -