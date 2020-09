Scrive una recensione negativa su TripAdvisor e l’albergo lo denuncia | rischia due anni di carcere

Leggi su tpi

(Di lunedì 28 settembre 2020) Bisogna fare attenzione prima dire unasu, perché a volte le conseguenze possono essere gravi. Ne sa qualcosa Wesley Barnes, un turista americano che ha soggiornato sulla splendida isola thailandese di Koh Chang, un luogo da favola con le sue spiagge sabbiose e il mare turchese. Una vacanza finita male, visto che il resort che lo ospitava ha deciso dirlo dopo una serie di recensioni negative, perché in questo modo avrebbe causato “dalla reputazione dell’hotel“. Inoltre, l’uomo è accusato di non aver pagato una sovrattassa per aver consumato all’interno del resort alcolici acquistati all’esterno. Ora Barnesfino a duedi ...