Ritrovato il ragazzo disperso a Treviso: aveva preso un treno (Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo le ricerche disperate del padre e la presunta convinzione di essere caduto nel Sile. È stato Ritrovato il 20enne scomparso: aveva preso un treno. La notizia è di stamattina. Il ragazzo poco più che 20enne era caduto nel fiume Sile tra ponte de Fero a ponte San Martino, all'altezza della chiusa della centrale elettrica.

Disperso dopo essere caduto nel fiume Sile: il ragazzo è stato ritrovato vivo

TREVISO - È vivo ed è in buone condizioni il giovane di 20 anni che i pompieri stavano cercando da stamane nelle acque del Sile, a Treviso.

