Omicidio Lecce | fidanzati uccisi a pugnalate | arrestato il presunto assassino

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 28 settembre 2020) Arriva in questi momenti la conferma di quello che sarebbe l’arresto cruciale in ambito dell’di, ovvero l’assassinio dell’arbitro di serie C, Daniele De Santis, e della compagna, la fidanzata Eleonora Manta. Secondo quanto si apprende in questi momenti sarebbe stato fermato edildella coppia, una persona che risulta essere una loro conoscente.ilA 7 giorni dal brutaleavvenuto all’interno del palazzo dove abitava la coppia, in via Mondello a, arriva la svolta sul duplicedi De Santis e della fidanzata Manta: ...