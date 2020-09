Morte Aurelio Visalli, il post (poi rimosso) di uno dei ragazzi: "Non mi ha salvato nessuno" (Di lunedì 28 settembre 2020) Un post, poi rimosso, alimenta ulteriormente le polemiche dopo la Morte di Aurelio Visalli, il sottufficiale della Capitaneria morto in Sicilia mentre soccorreva due giovanissimi che erano nel mare in burrasca. Uno dei due ragazzi, nel messaggio poi eliminato, sostiene che nessuno si è gettato tra le onde per aiutare lui e l’amico e che i due si sono salvati da soli. “Sono sano e salvo, mentre facevo le capriole in spiaggia, a me al mio amico ci prende in pieno un’onda e mi trascina al largo. nessuno si è buttato, quindi prima di dire che qualcuno è morto per salvare me… Cazz...”, si legge nel post che ha comunque fatto il giro del web. Sui social, spiega il Corriere, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Un, poi, alimenta ulteriormente le polemiche dopo ladi, il sottufficiale della Capitaneria morto in Sicilia mentre soccorreva due giovanissimi che erano nel mare in burrasca. Uno dei due, nel messaggio poi eliminato, sostiene chesi è gettato tra le onde per aiutare lui e l’amico e che i due si sono salvati da soli. “Sono sano e salvo, mentre facevo le capriole in spiaggia, a me al mio amico ci prende in pieno un’onda e mi trascina al largo.si è buttato, quindi prima di dire che qualcuno è morto per salvare me… Cazz...”, si legge nelche ha comunque fatto il giro del web. Sui social, spiega il Corriere, ...

