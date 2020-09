Mercato Juventus, via De Sciglio: possibile scambio con l’ex Inter (Di lunedì 28 settembre 2020) Mercato Juventus – La Juventus ha pianificato il Mercato. Due colpi certi: un quarto attaccante e un laterale difensivo se dovesse partire Mattia De Sciglio. Nei piani bianconeri il preferito continua a rimanere il terzino del Chelsea Emerson Palmieri, l’italo argentino è un giocatore che saprebbe adattarsi perfettamente ai meccanismi della rosa di Pirlo e che rimane, attualmente, in polpe. Ma se per caso l’operazione con Palmieri non dovesse arrivare a compimento, i bianconeri avrebbero una nuova suggestione che sta trovando anche più conferme: uno scambio di cartellini fra Mattia De Sciglio e Cristiano Biraghi ex Inter ora ritornato alla Fiorentina. Mercato Juventus, ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 28 settembre 2020)– Laha pianificato il. Due colpi certi: un quarto attaccante e un laterale difensivo se dovesse partire Mattia De. Nei piani bianconeri il preferito continua a rimanere il terzino del Chelsea Emerson Palmieri, l’italo argentino è un giocatore che saprebbe adattarsi perfettamente ai meccanismi della rosa di Pirlo e che rimane, attualmente, in polpe. Ma se per caso l’operazione con Palmieri non dovesse arrivare a compimento, i bianconeri avrebbero una nuova suggestione che sta trovando anche più conferme: unodi cartellini fra Mattia Dee Cristiano Biraghi exora ritornato alla Fiorentina., ...

romeoagresti : #Juventus: #LucaPellegrini non è stato convocato per dinamiche di mercato. #Genoa in pole position, pronto ad accel… - ZZiliani : ULTIMORA MERCATO. Juventus in difficoltà: triennale a Moggi. - gianlucarossitv : 28.9.2020 Con #Juventus e #Inter c'è anche l'#Atalanta per lo Scudetto? Ultima settimana di mercato: Skriniar e Bro… - augustociardi75 : RT @LAROMA24: ?? “Tanti difetti in una rosa incompleta, tanto affanno sul mercato, cambi di rotta improvvisi, errori in partita, ma la #ASRo… - thekingsalo : Visita di Andrea Agnelli a casa Milan. Incontro puramente istituzionale, non per interessi di mercato. #Juventus… -