Maltempo, è stato il settembre più freddo degli ultimi 50 anni (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Maltempo, che da giorni imperversa sull’Italia, ha continuato in queste ore a flagellare la Penisola con raffiche di vento, pioggia intensa…ma soprattutto con il freddo! Un settembre così non si vedeva da 50 anni! Si tratta sicuramente di un settembre anomalo, molto differente rispetto a quelli a cui siamo abituati. Specialmente i più giovani … L'articolo Maltempo, è stato il settembre più freddo degli ultimi 50 anni è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 28 settembre 2020) Il, che da giorni imperversa sull’Italia, ha continuato in queste ore a flagellare la Penisola con raffiche di vento, pioggia intensa…ma soprattutto con il! Uncosì non si vedeva da 50! Si tratta sicuramente di unanomalo, molto differente rispetto a quelli a cui siamo abituati. Specialmente i più giovani … L'articolo, èilpiù50pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

MassimoChiaram7 : RT @TgrRaiToscana: #maltempo Dopo la tromba d'aria a #RosignanoSolvay e i danni in altri comuni di gran parte della regione, firmato l'atto… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: #maltempo Dopo la tromba d'aria a #RosignanoSolvay e i danni in altri comuni di gran parte della regione, firmato l'atto… - ONDANEWSweb : Emergenza maltempo in provincia di Salerno. Piero De Luca:'Subito al lavoro per lo stato di calamità naturale” -… - CittadinidiTwtt : RT @ProtCivileRT: #ProtCivTos #Maltempo, dichiarato lo stato d’emergenza regionale ?? - muoversintoscan : RT @ProtCivileRT: #ProtCivTos #Maltempo, dichiarato lo stato d’emergenza regionale ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo stato Maltempo, in Toscana stato d'emergenza Adnkronos Finale, Tari ridotta del 25% per le attività chiuse durante il lockdown. Manovra da 300mila euro

Coi fondi messi a disposizione l'obbiettivo dell'amministrazione è la riduzione delle bollette per le attività. Frascherelli: "Vicini alla cittadinanza mantenendo equilibrio di bilancio" ...

Latina Scalo, lavori fino a sabato per rimettere in sicurezza la scuola danneggiata dal maltempo

Latina Scalo, lavori fino a sabato per rimettere in sicurezza la scuola danneggiata dal maltempo. Da luned' le lezioni in presenza ...

Coi fondi messi a disposizione l'obbiettivo dell'amministrazione è la riduzione delle bollette per le attività. Frascherelli: "Vicini alla cittadinanza mantenendo equilibrio di bilancio" ...Latina Scalo, lavori fino a sabato per rimettere in sicurezza la scuola danneggiata dal maltempo. Da luned' le lezioni in presenza ...