M5S: chiesto consiglio in Regione Lazio su seconda ondata (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma – "Abbiamo richiesto la calendarizzazione, in breve tempo, di un consiglio straordinario per l'esame delle misure e degi interventi atti a prevenire una seconda ondata di contagi Covid-19, compresa la copertura vaccinale dall'influenza stagionale 20-21." "Purtroppo i contagi, nel Lazio, stanno aumentando in maniera esponenziale e la stessa dichiarazione di Walter Ricciardi che conferma che la nostra Regione e' una delle piu' colpite, desta preoccupazione e ci impone di avere contezza delle azioni che si stanno mettendo in campo per prevenire il piu' possibile un nuovo picco ed eventualmente gestirlo in maniera efficace." "Va capito, qualora malauguratamente dovessimo ritornare a soglie di allerta, come si intende ..."

Adesso Conte vuole cambiare le regole. Tutto prevedibile: pochissimi hanno trovato lavoro, ergo lo strumento ha fallito. Non è così, semplicemente perché - retorica a parte - l'obiettivo del Reddito d ...

Tutto prevedibile: pochissimi hanno trovato lavoro, ergo lo strumento ha fallito. Non è così, semplicemente perché - retorica a parte - l'obiettivo del Reddito di Cittadinanza era sostenere le persone ...

