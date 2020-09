Juventus, ancora voci su Chiesa. Ma i problemi di Pirlo sono in altri reparti… (Di lunedì 28 settembre 2020) Netto passo indietro della Juventus in campionato dopo l’esordio convincente contro la Sampdoria. La squadra di Andrea Pirlo non è andata oltre il pareggio contro la Roma, 2-2 il risultato finale grazie alla qualità di un singolo: Cristiano Ronaldo. Nel complesso la prestazione dei bianconeri non è stata convincente, troppe difficoltà in difesa e a centrocampo. In attacco esistono dei problemi, ma con il ritorno di Dybala la situazione potrebbe sistemarsi. Morata è ancora molto indietro dal punto di vista fisico e tattico e ha bisogno di tempo per integrarsi negli schemi, al momento la coppia Dybala-Ronaldo sembra quella che può dare maggiori garanzie. Anche Kulusevski ha convinto. Ultimi giorni di calciomercato e continua a circolare il nome di Federico ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020) Netto passo indietro dellain campionato dopo l’esordio convincente contro la Sampdoria. La squadra di Andreanon è andata oltre il pareggio contro la Roma, 2-2 il risultato finale grazie alla qualità di un singolo: Cristiano Ronaldo. Nel complesso la prestazione dei bianconeri non è stata convincente, troppe difficoltà in difesa e a centrocampo. In attacco esistono dei, ma con il ritorno di Dybala la situazione potrebbe sistemarsi. Morata èmolto indietro dal punto di vista fisico e tattico e ha bisogno di tempo per integrarsi negli schemi, al momento la coppia Dybala-Ronaldo sembra quella che può dare maggiori garanzie. Anche Kulusevski ha convinto. Ultimi giorni di calciomercato e continua a circolare il nome di Federico ...

