Il punto sulle commodities 28 settembre 2020

(Teleborsa) – Aggressivo ribasso per il petrolio, che flette in maniera scomposta archiviando la settimana con una perdita dell'1,96%. La tendenza di medio periodo del petrolio si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento rialzista che potrebbe raggiungere la resistenza vista a quota 40,88 prima e 41,92 dopo. Affonda sul mercato la benzina verde, che a fine settimana soffre con un calo dell'1,81%. La situazione di medio periodo della benzina verde resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. Brillante rialzo per il Future sul Natural Gas, che lievita in modo prepotente archiviando la settimana con un guadagno del 37,06%. Il quadro tecnico di breve periodo del Future sul Natural Gas mostra ...

La destra, nel suo complesso, ha una singolare propensione all’autolesionismo. Riesce a farsi male da sola, anche quando ha il vento in ...

Federico Lobuono, con una squadra di under 25 che ha elaborato il progetto programmatico della lista La Giovane Roma da presentare alla città in vista ...

