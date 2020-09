Il Codacons denuncia Chiara Ferragni per blasfemia (Di lunedì 28 settembre 2020) per un’immagine nella quale viene raffigurata come una ‘Madonna moderna’. Si riaccende lo scontro tra il Codacons e i Ferragnez, con la denuncia nei confronti di Chiara Ferragni, accusata di blasfemia per una foto nella quale la moglie del rapper viene raffigurata come una sorta di Madonna moderna. Chiara FerragniChiara Ferragni come una Madonna moderna, il Codacons la denuncia per blasfemia In un’immagine diventata virale in poche ore, Chiara Ferragni viene raffigurata come la Madonna. Una trovata artistica che evidentemente non ha trovato l’apprezzamento del Codacons, che quindi ha deciso di ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 28 settembre 2020) per un’immagine nella quale viene raffigurata come una ‘Madonna moderna’. Si riaccende lo scontro tra ile i Ferragnez, con lanei confronti di, accusata diper una foto nella quale la moglie del rapper viene raffigurata come una sorta di Madonna moderna.come una Madonna moderna, illaperIn un’immagine diventata virale in poche ore,viene raffigurata come la Madonna. Una trovata artistica che evidentemente non ha trovato l’apprezzamento del, che quindi ha deciso di ...

Emanuela2011 : Il Codacons denuncia la Ferragni per sfruttamento della Madonna a scopo commerciale. Doveva saperlo che, se non bac… - OnTheWallsOf : RT @Labbufala: Il #Codacons denuncia per blasfemia un carpentiere toscano. #chiaraferragni - NewsMondo1 : Il Codacons denuncia Chiara Ferragni per blasfemia - AngelaAzzaro : RT @vicaridaniele: Il #codacons denuncia la #Ferragni per blasfemia. Nn era chiaro, prima di oggi, che il coordinamento per la difesa dell’… - GramsciAG : RT @anamoRacsecnarF: Il Codacons denuncia #chiaraferragni per blasfemia per uno scatto in cui appare come una madonna. Si può essere più o… -