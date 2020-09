Il Codacons denuncia Chiara Ferragni, Fedez commenta: “Mi mancavano” (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Codacons denuncia Chiara Ferragni per blasfemia e Fedez commenta su Twitter: “Mi mancavano”. L’influencer è stata di recente denunciata dall’associazione dei consumatori per offesa al sentimento religioso in seguito alla condivisione di una foto che la immortale come se fosse una Madonna. Il Codacons spiega che l’immagine in questione “ha generato indignazione e raccapriccio nell’opinione pubblica e sul web”. La foto è stata pubblicata sul profilo Instagram di Chiara Ferragni ma anche sulle pagine di Vanity Fair, che l’ha realizzata per un servizio fotografico con l’imprenditrice digitale. Il Codacons comunica ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Ilper blasfemia esu Twitter: “Mi mancavano”. L’influencer è stata di recenteta dall’associazione dei consumatori per offesa al sentimento religioso in seguito alla condivisione di una foto che la immortale come se fosse una Madonna. Ilspiega che l’immagine in questione “ha generato indignazione e raccapriccio nell’opinione pubblica e sul web”. La foto è stata pubblicata sul profilo Instagram dima anche sulle pagine di Vanity Fair, che l’ha realizzata per un servizio fotografico con l’imprenditrice digitale. Ilcomunica ...

